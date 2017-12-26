Жертвами ДТП в Оренбургской области стали четыре человека

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Четыре человека погибли в аварии с грузовиком в Оренбургской области. Предварительно, водитель автомобиля выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем, перевозившим топливо.

В Оренбургской области на трассе произошла крупная авария, в результате которой четыре человека погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой областное управление МВД.

ДТП произошло ночью на 218-м километре трассы Оренбург – Орск. Предварительно, водитель автомобиля Renault выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Freightliner, перевозившим топливо. В результате аварии водитель и трое пассажиров автомобиля Renault скончались на месте до приезда скорой помощи.

По данным регионального ГУ МЧС, в регионе идет сильный снегопад, а на дорогах - гололед.

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