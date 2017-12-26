Неизвестный обстрелял машину скорой помощи в Москве
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Неизвестный открыл огонь по машине скорой помощи на севере столицы. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время полицейские ведут розыск злоумышленника.
Неизвестный обстрелял автомобиль скорой помощи из пневматического оружия на Беговой улице в столице. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по городу.
"Прибывшие на место сотрудники установили, что неизвестный, предположительно из пневматического оружия, произвел выстрел в служебный транспорт работников скорой помощи", - приводит информацию ведомства Газета.ru.
Пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время полицейские ведут розыск злоумышленника.
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