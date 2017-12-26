Сенаторы предложили понизить минимальный градус водки

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Российские сенаторы предложили снизить минимальную крепость водки с 38% до 37,5%, чтобы снять противоречие между законом и ГОСТом. Верхний порог в 56% и классическая водка в 40% не изменятся.

Российские сенаторы Сергей Рябухин, Евгений Бушмин и Виталий Шуба предложили понизить минимальный объем содержания этилового спирта в водке до 37,5%, пишет газета "Известия".

Это связано с тем, что сейчас в законе и ГОСТе указаны две разные цифры нижнего порога крепости водки. В законе – это 38%, а в ГОСТе – 37,5%. Сенаторы предложили снять это противоречие. Верхний порог в 56% и классическая водка в 40% не изменятся.

По словам экспертов, "новая" водка станет более мягкой и дешевле примерно на семь рублей за счет меньшего содержания спирта.

Законопроект был зарегистрирован в Государственной думе 9 декабря. Вступление в силу поправок сенаторов намечено на 1 июля 2018 года.

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