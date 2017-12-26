Движение по Транссибу остановлено после схода с рельсов грузового поезда

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Следователи проводят проверку после схода с рельсов 12 грузовых вагонов на Транссибирской магистрали в Забайкалье. Ранее движение поездов на перегоне было остановлено. Кроме того, был задержан пассажирский состав Пекин - Москва.

В Забайкалье с рельсов сошли 12 грузовых вагонов на Транссибирской магистрали. По данному факту доследственную проверку инициировало Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

"В 4 часа 50 минут по местному времени (22.50 понедельника мск) в Хилокском районе Забайкальского края на перегоне Бада - Жипхеген Забайкальской железной дороги произошел сход 12 вагонов с целлюлозной продукцией грузового поезда No2034", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в РЖД сообщили, что 16 грузовых вагонов сошли с рельсов на Транссибирской магистрали в Забайкалье. Движение поездов на перегоне было остановлено. Кроме того, задержан пассажирский состав Пекин - Москва. Пострадавших в результате происшествия нет.

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