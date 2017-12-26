В Москве не изменятся тарифы на парковку в 2018 году

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В 2018 году в Москве не изменятся тарифы на парковку. По словам заммэра города Максима Ликсутова, примерно 15% парковочных мест на улице должны быть свободны и сейчас даже в центре столицы такой параметр соблюдается.

Тарифы на парковку в столице не изменятся в следующем году. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на заммэра города, руководителя департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова.

"Есть множество методик правильного расчета этой стоимости, но у всех вывод примерно одинаковый: всегда примерно 15% парковочных мест на улице должны быть свободны. Это важно, потому что есть блуждающий трафик, когда вы на машине едете по улице в поисках свободного места", - сказал Ликсутов.

По его словам, в настоящее время необходимое количество свободных парковочных мест есть даже в центре города. При этом Ликсутов добавил, что если в будущем данный параметр изменится, то необходимо будет пересмотреть стоимость парковки.

Кроме того, заммэра столицы подчеркнул, что власти никогда не рассматривали сценарий организации платных парковок во дворах. "Даже разговоров на эту тему нет и не будет. Парковка во дворах для правительства Москвы — тема закрытая", - отметил Ликсутов.