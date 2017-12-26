Пострадавшие в ДТП с автобусом в Москве остаются в больницах

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Девять пострадавших в ходе аварии с автобусом, который въехал в пешеходный переход возле метро "Славянский бульвар", остаются в больницах. Эксперты тем временем назвали первые выводы о ДТП. По данным представителей компании-производителя автобуса, водитель не задействовал ни одну из тормозных систем.

Названа предварительная причина страшной аварии в Москве. Водитель, въехавший в подземный переход, не задействовал ни одну из тормозных систем. Об этом заявили представители группы ГАЗ, являющейся производителем автобуса, передает "ТВ Центр".

Более точные сведения будут получены после технической экспертизы состояния машины и других обязательных в таких случаях экспертиз. Утром перед выездом на маршруты были проведены проверки всего автобусного парка столицы. Такое распоряжение накануне дал мэр Сергей Собянин.

Девять пострадавших в результате ДТП находятся в больнице. Состояние троих из них оценивается как тяжелое. Родственникам четверых погибших будет выплачено по 500 тысяч рублей. Водитель автобуса уже дал показания.