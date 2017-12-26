Мощный тайфун надвигается на юг Таиланда

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Мощный тайфун "Тембин" приближается к южным провинциям Таиланда. Ожидается, что стихия уже во вторник обрушится на провинции, в которых расположены несколько курортов, в том числе остров Самуи. Паттайю и Пхукет, по прогнозу синоптиков, тайфун обойдет стороной.

Ростуризм предупредил наших граждан, которые уже находятся или собираются в Юго-Восточную Азию, о мощном тайфуне "Тембин". Он надвигается на Вьетнам и Таиланд, передает "ТВ Центр".

Шторм идёт со стороны Филиппин. За несколько дней жертвами стихии на островах стали более 200 человек, еще свыше 150 числятся пропавшими без вести. Порывы ветра там достигали 150 километров в час. Свои дома были вынуждены покинуть более 70 тысяч человек.

По прогнозам, на Вьетнам непогода обрушится уже во вторник. Сейчас там идёт эвакуация жителей. В среду тайфун достигнет берегов Таиланда. По предварительным данным, стихия не затронет наиболее популярные у россиян Паттайю и Пхукет.