Мужчине грозит 5 лет лишения свободы за кражу сосны в Подмосковье

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Молодой человек решил сделать подарок девушке и похитил для нее сосну, которая росла возле дома в деревне Талицы Истринского района Подмосковья. По данному факту полицейские возбудили уголовное дело о краже. Максимальным наказанием за такое правонарушение является лишение свободы сроком до пяти лет.

Мужчина похитил сосну, которая росла возле дома в деревне Талицы Истринского района Подмосковья. Об этом TVC.ru сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Полицейскими установлено, что молодой человек, прогуливаясь со своей девушкой, обратил внимание, что ей понравилась сосна, растущая недалеко от дома, и он решил сделать для нее подарок. Ночью злоумышленник выкопал дерево и пересадил его под окнами любимой", - сказала Петрова.

По ее словам, пересаженную сосну спасти не удалось, так как при пересадке пострадала корневая система дерева. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Максимальным наказанием за такое правонарушение является лишение свободы сроком до пяти лет.

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