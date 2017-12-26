В швейцарских Альпах погибли три альпиниста

Теги: альпинист швейцария снег Происшествие

Три альпиниста погибли в результате схода лавин в швейцарских Альпах за последние три дня. Еще двух удалось спасти, сейчас они находятся в больнице.

За последние три дня жертвами схода лавин в швейцарских Альпах стали три альпиниста, об этом сообщает "Интерфакс".

Под снегом погибли 39-летний мужчина и 29-летняя женщина из Швейцарии, а также 31-летний мужчина из Франции. Кроме того, пострадали еще двое альпинистов, они были обнаружены спасателями и доставлены в больницу.

Сообщается, что лавина сошла также и в австрийских Альпах. Почти 40 человек были эвакуированы в долине Виппталь в сочельник католического Рождества. Еще около 70 жителей района оказались изолированы от внешнего мира.

Читайте также:

Российский альпинист Валерий Розов погиб в Непале

10 альпинистов погибли при покорении Эвереста с начала сезона восхождений

Легендарный альпинист Уэли Стек упал с километровой высоты