В швейцарских Альпах погибли три альпиниста
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Три альпиниста погибли в результате схода лавин в швейцарских Альпах за последние три дня. Еще двух удалось спасти, сейчас они находятся в больнице.
За последние три дня жертвами схода лавин в швейцарских Альпах стали три альпиниста, об этом сообщает "Интерфакс".
Под снегом погибли 39-летний мужчина и 29-летняя женщина из Швейцарии, а также 31-летний мужчина из Франции. Кроме того, пострадали еще двое альпинистов, они были обнаружены спасателями и доставлены в больницу.
Сообщается, что лавина сошла также и в австрийских Альпах. Почти 40 человек были эвакуированы в долине Виппталь в сочельник католического Рождества. Еще около 70 жителей района оказались изолированы от внешнего мира.
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