Эксперт об обмене пленными: Киев свободен в неисполнении договоренностей

Теги: События. 25-й час украина пленный

Обмен пленными на Украине должен состояться до Нового года. Решение было принято при посредничестве предстоятеля Русской православной церкви. Патриарх надеется, что будет исполнен принцип "всех на всех", который закреплен в Минских соглашениях. Представитель ДНР Денис Пушилин рассчитывает, что Киев свои обязательства выполнит.