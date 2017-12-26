Эксперт об обмене пленными: Киев свободен в неисполнении договоренностей
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Обмен пленными на Украине должен состояться до Нового года. Решение было принято при посредничестве предстоятеля Русской православной церкви. Патриарх надеется, что будет исполнен принцип "всех на всех", который закреплен в Минских соглашениях. Представитель ДНР Денис Пушилин рассчитывает, что Киев свои обязательства выполнит.
О перспективах и рисках договоренностей с Киевом в эфире программы "События. 25-й час" рассуждает директор Центра комплексных европейских и международных исследований факультета Мировой экономики и мировой политики ВШЭ Тимофей Бордачев.
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