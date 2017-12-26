Российские военные помогли вывести беженцев из лагеря "Эр-Рукбан"

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Власти Сирии при поддержке российских военных из Центра по примирению враждующих сторон выводят беженцев из лагеря Эр-Рукбан на сирийско-иорданской границе. Переселенцы с ужасом вспоминают своё пребывание там. Им не хватало продуктов питания и медикаментов. Гуманитарные конвои вынужденным переселенцам направляло только правительство республики. Несмотря на близость американской военной базы, помощь от США до этого лагеря не доходила.

Неприметная деревня Эль-Басири. Вокруг пустыня. Единственное, что выделяет ее среди десятков таких же – автомобильная развязка. Вот на дороге появляется старый автобус. В салоне – 50 человек. Беженцы. По злой иронии спасались не от боевиков, а убегали из лагеря, где их держали несколько месяцев, отмечает "ТВ Центр".

"Я возвращаюсь домой со своей семьей - всего нас 5 человек: я, мама, папа, средний брат и младший брат. До войны я жил в Эль-Карьятейн. Но когда к нам пришли люди из ИГ (организация запрещена в России) и стали вырезать население. Пришлось бежать", - рассказывает Ахмед Халед.

Семья Ахмеда 2 года находилась в центре для беженцев Эр-Рукбан. Когда началась война, надеялась перебраться в спокойную Иорданию. Она в нескольких километрах от лагеря. Но границу власти этой страны закрыли. Беженцы оказались между террористами и кордонами армии.

Люди в лагере жили, как в гетто. Рядом американская военная база, вся территория вокруг закрыта. По периметру отряды так называемой оппозиции, подконтрольной США. Российские военные из центра примирения несколько раз просили открыть коридор для гуманитарных конвоев, в том числе и ООН. Но предоставить гарантии безопасности караванам с продуктами и лекарствами американцы и оппозиция отказались.

"По информации моих людей, находящихся в лагере, там присутствует группа боевиков, называющих себя "Новая Сирийская Армия". Численность их небольшая. Она состоит из людей, бежавших из ИГ, и пришедших в Рукбан, также из беженцев, которых насильно заставили присягнуть им путём запугиваний. Я считаю, новая группировка боевиков "НСА" станет вторым провалом Америки, первым её большим провалом стал ИГ", - говорит ответственный за безопасность в районах населенных пунктов Эль-Карьятейн, Аль-Бсири, Савани Хадж Адель.

Адель помогает выбраться из злополучного центра для беженцев всем, кто хочет поскорее покинуть этот район, где нет ничего, кроме лишений и постоянных угроз расправами. Ему помогает сирийская армия и российская военная полиция. У тех, кому удалось выехать, проверяют документы, досматривают. Кому необходимо, тут же оказывают медицинскую помощь.

Это первая группа беженцев, которая выбралась буквально на свободу из лагеря, давно превращенного не в гуманитарный центр, а полукриминальную зону. Многие боевики, после того как США перестали финансировать подконтрольные группировки, вместе с семьями перебрались Эр-Рукбан, зная, что он не попадет под огонь наступающей сирийской армии.

Теперь уже бывшие беженцы спешат вернуться в свои дома. У многих они разрушены. Но люди говорят, что жизнь на руинах, в которые превратили крестьянские хижины отступающие террористы, лучше, чем жить в лагере, голодая и в постоянном страхе.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев. "ТВ Центр", Сирия.