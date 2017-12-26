В Калининграде горит склад на площади 1,2 тыс. квадратных метров
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Крупный пожар произошел на складе в Калининграде. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. По данным МЧС, пострадавших в результате происшествия нет.
На складе на улице Камской в Калининграде произошел крупный пожар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе МЧС по региону.
"Площадь пожара 1,2 тысячи квадратных метров. Объявлен повышенный ранг пожара №2. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным", - говорится в сообщении.
Пострадавших в результате происшествия нет. В тушении пожара принимают участие 34 человека и восемь единиц техники.
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