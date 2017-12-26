В Калининграде горит склад на площади 1,2 тыс. квадратных метров

Теги: мчс пожар Происшествие калининград

Крупный пожар произошел на складе в Калининграде. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. По данным МЧС, пострадавших в результате происшествия нет.

На складе на улице Камской в Калининграде произошел крупный пожар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе МЧС по региону.

"Площадь пожара 1,2 тысячи квадратных метров. Объявлен повышенный ранг пожара №2. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным", - говорится в сообщении.

Пострадавших в результате происшествия нет. В тушении пожара принимают участие 34 человека и восемь единиц техники.

Читайте также:

Мужчине грозит 5 лет лишения свободы за кражу сосны в Подмосковье

В швейцарских Альпах погибли три альпиниста

Движение по Транссибу остановлено после схода с рельсов грузового поезда

Пострадавшие в ДТП с автобусом в Москве остаются в больницах

Неизвестный обстрелял машину скорой помощи в Москве