Переход у "Славянского бульвара" возобновил работу после ДТП

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Подземный переход у метро "Славянский бульвар" вернулся к обычной работе после ДТП с автобусом. Рабочие восстановили поврежденные части входа и заменили плитку. Продавцы торговых точек вернулись на рабочие места.

Подземный переход у станции метро "Славянский бульвар", где накануне произошло смертельное ДТП с автобусом, вернулся к нормальной работе, сообщает РИА Новости.

Рабочие восстановили поврежденные части входа и частично заменили плитку. Продавцы торговых точек вернулись на рабочие места. В то же время люди приносят свечи и цветы на место трагедии.

25 декабря рейсовый автобус въехал в переход у станции "Славянский бульвар". Погибли четыре человека, около 15 получили травмы. Девять человек, госпитализированные после ДТП, остаются в больницах. Их состояние оценивается как тяжелое и средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям: "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Водитель автобуса задержан.

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