Переход у "Славянского бульвара" возобновил работу после ДТП
Теги: метро ремонт Происшествие дтп
Подземный переход у метро "Славянский бульвар" вернулся к обычной работе после ДТП с автобусом. Рабочие восстановили поврежденные части входа и заменили плитку. Продавцы торговых точек вернулись на рабочие места.
Подземный переход у станции метро "Славянский бульвар", где накануне произошло смертельное ДТП с автобусом, вернулся к нормальной работе, сообщает РИА Новости.
Рабочие восстановили поврежденные части входа и частично заменили плитку. Продавцы торговых точек вернулись на рабочие места. В то же время люди приносят свечи и цветы на место трагедии.
25 декабря рейсовый автобус въехал в переход у станции "Славянский бульвар". Погибли четыре человека, около 15 получили травмы. Девять человек, госпитализированные после ДТП, остаются в больницах. Их состояние оценивается как тяжелое и средней тяжести.
Возбуждено уголовное дело по двум статьям: "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Водитель автобуса задержан.
Читайте также:
Мэрия опубликовала список погибших и пострадавших в ДТП на западе Москвы
Группа ГАЗ: во время ДТП в Москве водитель автобуса не пытался тормозить
Водитель наехавшего на толпу автобуса дал показания следователям
Власти Москвы окажут помощь семьям погибших в ДТП с автобусом
Полиция не рассматривает версию теракта как причину ДТП в Москве
Новости по теме ДТП с автобусом в Москве
-
26 декабря 2017
СКР проверяет версию об отказе тормозов у попавшего в ДТП автобуса
-
26 декабря 2017
В Москве за ночь проверили более 8 тыс. автобусов
-
25 декабря 2017
Группа ГАЗ: во время ДТП в Москве водитель автобуса не пытался тормозить
-
25 декабря 2017
Водитель наехавшего на толпу автобуса дал показания следователям