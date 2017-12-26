Патрушев: США используют проблему КНДР как предлог для милитаризации региона

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США намерено нагнетают обстановку вокруг КНДР, чтобы милитаризировать Азиатско-Тихоокеанский регион и сдерживать Россию и Китай, об этом сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Соединенные штаты используют ситуацию вокруг ядерной программы КНДР, чтобы сдерживать Россию и Китай, передает ТАСС.

"Ни для кого уже не секрет, что ракетно-ядерная проблема КНДР, по сути, используется как предлог для продолжения милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона в интересах сдерживания России и Китая", - рассказал секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

Он отметил, что обстановка вокруг Северной Кореи нагнетается США специально, чтобы Вашингтон мог реализовать свои планы по размещению "элементов своей глобальной системы ПРО".

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