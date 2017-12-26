В Калмыкии обиделись на ТНТ за шутку про буддийскую статуэтку

Теги: Общество сми калмыкия

Заместитель постоянного представителя Калмыкии при президенте России Баатр Лиджиев направил телеканалу ТНТ просьбу удалить эпизод из сериала "Улица" с шуткой про буддийскую статуэтку. По его словам, в адрес постпредства поступают многочисленные обращения от жителей республики.

Заместитель постоянного представителя Калмыкии при президенте России Баатр Лиджиев направил гендиректору телеканала ТНТ Вячеславу Дусмухаметову письмо, в котором потребовал извинений за один из эпизодов сериала "Улица". Об этом сообщает "РИА Калмыкия".

"Молодые люди в диалоге используют буддийскую статуэтку, к которой прикреплена статуэтка обнаженной женщины, при этом допускаются некорректные сравнения, переходя на грани допустимого, оскверняя святыню", - говорится в письме.

По словам Лиджиева, в адрес постоянного представительства Калмыкии поступают многочисленные обращения от жителей республики.

8 декабря в эфир шоу Comedy Woman вышла сценка о работе эскорт-агентства, в котором одна из участниц шоу сыграла жительницу Ингушетии. В республике ролик сочли порочащим ингушских женщин и обратились в Comedy Club Production за разъяснениями. В компании произошедшее назвали сценической ошибкой и принесли извинения. Спустя несколько дней генеральный директор Comedy Club Production Андрей Левин лично принес извинения за эту сценку.

Читайте также:

Участница "Битвы экстрасенсов" погибла из-за неудачной шутки

Журнал Focus извинился за "ироничную игру слов" про Путина

В Бирюлеве грабитель извинился перед девушкой перед тем, как отобрал телефон