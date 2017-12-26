В Москве за ночь проверили более 8 тыс. автобусов
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Внеплановая проверка автопарков официальных столичных перевозчиков завершилась. Всего за ночь было проверено более восьми тысяч автобусов. В частности, специалисты продиагностировали двигатели, трансмиссии и тормоза транспортных средств.
В столице завершилась внеплановая проверка автопарков перевозчиков, которые официально обслуживают городские маршруты. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Всего за ночь было проверено более восьми тысяч автобусов.
"Специалисты продиагностировали все системы и оборудование, от которых зависит безопасность перевозки пассажиров, — это, в частности, двигатели, трансмиссии, тормоза. Кроме того, проверили документы о плановом техническом обслуживании подвижного состава", - говорится в сообщении.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин поручил провести внеплановую проверку автопарков после того, как автобус подмосковного перевозчика наехал на людей в подземном переходе у станции метро "Славянский бульвар". В результате инцидента погибли четыре человека и около 15 получили травмы. По словам водителя автобуса, транспортное средство начало движение самостоятельно. Не сработала тормозная система, несмотря на попытки остановить автобус.
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