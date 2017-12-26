СФ прокомментировал закон, уравнивающий ветеранов СС и Красной армии

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Совфед призвал страны Евросоюза осудить принятый в Латвии закон "О статусе участника Второй мировой войны". Документ уравнивает ветеранов Второй мировой войны со стороны СССР и со стороны фашистской Германии.

Совет Федерации призвал парламенты стран Евросоюза решительно осудить принятый в Латвии закон "О статусе участника Второй мировой войны", передает РИА Новости.

21 декабря латвийский парламент в окончательном чтении одобрил проект закона о присвоении статуса участника Второй мировой войны ветеранам, воевавшим по обе стороны фронта, в том числе на стороне нацистской Германии.

"Коллаборационизм настоящего заслуживает точно такого же осуждения, как коллаборационизм прошлого", - подчеркнули в Совфеде.