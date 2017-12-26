Уровень террористической активности в России снизился в 30 раз

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В России за последние семь лет количество терактов снизилось в 10 раз, а уровень террористической активности сократился более чем в 30 раз. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. По его словам, в этом году предотвращено 23 крупных теракта и выявлено 56 ячеек террористов.

Опасным мифом назвал звучащие на Западе обвинения в адрес России в склонности к постоянно агрессии и ущемлению чужой государственности секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

"Утверждения о том, что Россия якобы имеет исторически обусловленную склонность к агрессии и ущемлению чужой государственности, - это опасный миф", - заявил он в интервью газете "Аргументы и факты".

По мнению Патрушева, этот миф создан для дискредитации России.

Кроме того, он рассказал о террористической ситуации в стране. По словам секретаря Совбеза, количество терактов в России за последние семь лет снизилось в 10 раз, а уровень угрозы сократился более чем в 30 раз. Добиться этого удалось за счет новой общегосударственной системы противодействия терроризму.

"Вместе с тем в 2017 году в России предотвращено 23 крупных теракта и свыше 60 преступлений террористической направленности, пресечена деятельность 56 законспирированных ячеек. Это говорит о том, что отдельные проявления террористической активности в стране остаются, но они имеют свои корни за рубежом", - отметил Патрушев.

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