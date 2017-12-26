Саакашвили ждут на допрос в СБУ

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Украина запустила биометрический контроль на границе с Россией. Со вторника Госпогранслужба, МВД и СБУ собирают данные наших соотечественников, а уже после Нового года, когда система начнет работать для всех, базы могут пополниться и отпечатками Михаила Саакашвили. В Киеве снова решается вопрос о его возможной экстрадиции.

Грозил президенту, теперь принялся за министров. Михаил Саакашвили снова должен появиться в суде, где его могут лишить статуса лица, нуждающегося во временной защите. Накануне заседания экс-губернатор Одесской области предпринял еще одну попытку повернуть ход событий в свою пользу, передает "ТВ Центр".

"Министр Петренко врет, у украинской власти нет ни одного законного инструмента экстрадировать постоянного жителя Украины, коим я являюсь по украинскому и международному законодательству. Всякое действие по экстрадиции превратит этого министра и его начальника в уголовных преступников", - заявил Саакашвили.

Заявление, похожее больше на панику, свидетельствует: дело Саакашвили может проиграть, а значит - экстрадиция. А также, не исключено, что и уголовные дела за содействие преступным организациям и массовые беспорядки, которых ему пока удавалось странным образом избежать. Министр юстиции Павел Петренко убежден: все аргументы адвокаты уже исчерпали.

Правда есть сомнения, в том что заседание вообще состоится . Во-первых, административный суд в соответствии с законом о реформе сейчас находится в процессе ликвидации и по идее не должен вести дела. А во-вторых, в 11 часов Саакашвили должен явиться на допрос в СБУ. Управиться ли за два часа - вопрос. Если только откажется давать показания, как это было в Генпрокуратуре неделю назад.

Так или иначе, власти, похоже, не знают, что делать с политиком, которого сами же пригласили на Украину. Если только он, как полагают некоторые, не специальный проект Киева для снятия напряжения в обществе, мол, помитингуют и успокоятся. И эта версия не лишена оснований, если учесть, как беззубо вели себя пограничники, когда Саакашвили в сентябре с соратниками прорывался на Украину из Польши. И как вежливо сопровождали его стражи порядка, когда он ехал по стране в столицу, проводя митинги в каждом областном центре. Теперь Киев, все-таки получивший вожделенный безвиз, пытается доказать: граница на замке. Но только ее часть - та, что с Россией. Во вторых, на всех основных пунктах пропуска должны начать работу системы биометрического контроля.

"Эти комплексы являются мобильными, соответственно, они будут перемещаться и использоваться там, где наибольший трафик и там, где есть потенциальная необходимость их применения", - говорит помощник главы государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Что это за потенциальная необходимость, Слободян не уточнил, но добавил, что с 1 января система заработает повсеместно. Попасть на Украину без сдачи отпечатков пальцев будет невозможно. Эта мера, наряду с введением предварительного информирования иностранцами о въезде и совершенствованием системы регистрации, является очевидным шагом к введению визового режима с Россией. В Москве в связи с этим заявили: ответные меры будут зеркальными.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".