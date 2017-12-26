Старейший леопард Приморья попал на видео

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В Приморье автомобилистам удалось снять старейшего в регионе леопарда. Дикая кошка около минуты спокойно стояла возле дороги, после чего скрылась в лесу.

Самую редкую дикую кошку в мире встретили очевидцы на обочине дороги в Приморском крае. Самка дальневосточного леопарда вышла из леса и остановилась недалеко от трассы, передает "ТВ Центр".

Около минуты она стояла, привлекая внимание людей, после чего спокойно удалилась в лес. По данным экологов, в объектив попала хищница, известная под номером "Leo 69F" - одна из старейших обитательниц национального парка "Земля леопарда". Наблюдение за ней ведётся с 2008 года.