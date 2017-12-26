СКР проверяет версию об отказе тормозов у попавшего в ДТП автобуса
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Столичные следователи проверяют версию об отказе тормозов у автобуса, который накануне наехал на людей в подземном переходе у станции метро "Славянский бульвар". В СКР также отметили, что в настоящее время водитель автобуса госпитализирован в одну из городских больниц.
Следователи проверяют версию об отказе тормозов у автобуса, который накануне наехал на людей в подземном переходе на Кутузовском проспекте в столице. Об этом TVC.ru сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"Следствием рассматриваются различные версии случившегося, проверяются слова водителя о неисправности тормозной системы автобуса. К настоящему моменту изъята и изучается вся необходимая документация, а также записи с камер видеонаблюдения", - сказала Иванова.
Она также отметила, что в настоящее время водитель автобуса госпитализирован в одну из городских больниц. По словам Ивановой, после разрешения врачей следователи приступят к проведению с ним следственных действий.
Накануне автобус подмосковного перевозчика наехал на людей в подземном переходе у станции метро "Славянский бульвар". В результате инцидента погибли четыре человека и около 15 получили травмы. По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям: "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
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