Совфед одобрил расширение базы ВМФ в сирийском Тартусе

Теги: сирия флот Армия

Совет Федерации во вторник одобрил ратификацию соглашения между Россией и Сирией о расширении пункта материально-технического обеспечения ВМФ в районе порта Тартус. Документ позволит России единовременно содержать в пункте до 11 военных кораблей, в том числе с ядерными установками.

Совет Федерации одобрил закон, предложенный президентом, о введение ежемесячных выплат при рождении первого ребенка, передает "ТВ Центр". На последнем заседании в уходящем году сенаторы планируют рассмотреть весь демографический пакет законопроектов.

Всего же в повестке около ста вопросов, в том числе повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. Из международных документов - Совет Федерации рассмотрел вопрос о ратификафии соглашения с Сирией о расширении российской базы ВМФ в Тартусе.

В самом начале заседания сенаторы приняли заявление к парламентам всех стран, в котором призывают осудить введенный в Латвии закон о статусе участников Второй Мировой войны. Документ приравнивает ветеранов СС и Красной Армии.