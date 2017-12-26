Совфед ужесточил уголовную ответственность за "телефонный терроризм"

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Совфед одобрил закон об увеличении максимального срока наказания за "телефонный терроризм" с пяти до десяти лет лишения свободы. Максимальные меры ответственности вводятся законом, если в результате лжесообщений о терактах наступила смерть человека или иные тяжкие последствия.

Совет Федерации одобрил закон об увеличении максимального срока наказания за "телефонный терроризм" с пяти до десяти лет лишения свободы, передает ТАСС.

Поправками в статью 207 УК России ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма") предусматривается, что "заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба, наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет". Под крупным ущербом понимается сумма свыше одного миллиона рублей.

В отдельный состав статьи 207 выделяются ложные звонки с целью "дестабилизации деятельности органов власти". Наказание в этих случаях предусматривается до шести-восьми лет лишения свободы.

Максимальные меры ответственности вводятся законом, если в результате лжесообщений о терактах наступила смерть человека или иные тяжкие последствия. За это "телефонным террористам" будет грозить от восьми до десяти лет лишения свободы.

В действующей редакции УК верхний предел по статье 207 предполагает тюремные сроки до пяти лет.

Свыше тысячи человек осуждены в России за ложные сообщения о террористической угрозе с начала 2016 года. Согласно данным статистики Судебного департамента при Верховном суде, в 2016 году по статье 207 были осуждены 742 человека, за первое полугодие 2017 года - 323 человека.

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