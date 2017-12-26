Россия начала формировать постоянную группировку войск в Сирии

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Россия приступила к формированию постоянной группировки военнослужащих в сирийских Тартусе и Хмеймиме. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания. Кроме того, он поблагодарил Совфед за одобрение расширения пункта ВМФ в Тартусе до полноценной военно-морской базы.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия приступила к формированию постоянной группировки военнослужащих в пункте материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и на авиабазе Хмеймим в Сирии. Об этом он рассказал на селекторном совещании Минобороны.

"На прошлой неделе Верховный главнокомандующий утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме. Мы приступили к формированию постоянной группировки там", - приводит слова Шойгу TVC.ru.

Кроме того, министр обороны поблагодарил Совет Федерации за ратификацию документа, предусматривающего расширение пункта материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе до полноценной военно-морской базы. Согласно договору, Россия сможет единовременно содержать в пункте до 11 военных кораблей, в том числе с ядерными установками.

11 декабря президент России Владимир Путин отдал приказ о выводе значительной части контингента из Сирии после разгрома террористов. При этом отмечалось, что российские базы в Хмеймиме и Тартусе продолжат функционировать.

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