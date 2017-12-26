В Турции задержаны боевики, планировавшие теракты на Новый год
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На юге Турции полиция задержала 12 боевиков запрещенной в России организации "Исламское государство", которые планировали теракты на Новый год. Двое экстремистов являются выходцами из Сирии.
Турецкая полиция задержала 12 человек, подозреваемых в связях с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство", сообщает ТАСС.
Задержание произошло в городе Адана. По данным источника, боевики планировали серию террористических актов на территории Турции во время празднования Нового года. Двое экстремистов являются выходцами из Сирии.
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