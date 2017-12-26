В России отзывают 1,88 тыс. автомобилей Audi из-за риска возгорания

Теги: Общество автомобиль россия

Российское подразделение автоконцерна Volkswagen ООО "Фольксваген Груп Рус" отзывает в России 1,88 тысячи автомобилей Audi A4, A5, Q5. Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2011 по 2016 год с VIN-кодами согласно списку на сайте ведомства.

Российское подразделение автоконцерна Volkswagen отзывает в России 1880 автомобилей Audi A4, A5, Q5. Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2011 по 2016 год.

Причиной отзыва указанных автомобилей является "возможный отказ дополнительного нагревательного элемента климатической установки, в редких случаях это может привести к оплавлениям и даже возгоранию". "На автомобилях следует заменить нагревательный элемент и выполнить обновление ПО блока управления климатической установки", - говорится в сообщении.

ООО "Фольксваген Груп Рус" проинформирует владельцев отзываемых автомобилей о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив его VIN-код с перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Читайте также:

В России отзывают 30 тысяч автомобилей Citroen из-за ненадежного троса