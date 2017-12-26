МВД пресечет все возможные провокации на выборах-2018

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Полиция пресечет все возможные попытки провокаций во время выборов президента России в 2018 году. Об этом сообщил замглавы МВД Игорь Зубов. Также полицейские будут обеспечивать безопасность и во время подготовки к президентским выборам, и в ходе избирательной кампании.

Замглавы МВД России Игорь Зубов заявил, что полицейские пресекут все возможные попытки провокаций во время выборов президента России в 2018 году.

"Все попытки провокаций обязательно пресечем", - приводит слова Зубова "Интерфакс".

Он отметил, что в рамках своих полномочий полицейские будут обеспечивать безопасность также и во время подготовки к президентским выборам, и в ходе избирательной кампании.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

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