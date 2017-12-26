Во Львове вновь напали на отделение Сбербанка

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Во Львове неизвестные напали на отделение российского Сбербанка. Они разбили окна и исписали краской фасад. Как сообщил депутат львовского городского совета Игорь Зинкевич, нападение на офис банка, которое располагается на Городецкой улице, произошло ночью.

Неизвестные вновь напали на отделение российского Сбербанка во Львове. Они разбили окна и исписали краской фасад офиса на Городецкой улице.

"26.12.2017 в 04:00 ул. Городецкая, 147 в г. Львове, отделение "Сбербанк России", обнаружены разбитыми два окна и разбито одно окно на двери, на фасаде здания надпись красной краской "Выметайтесь", - написал депутат львовского городского совета Игорь Зинкевич в Facebook.

Он уточнил, что проникновения внутрь помещения не было. В настоящее время на месте работает полиция и следственно-оперативная группа.

До этого Сбербанк во Львове атаковали в октябре. В результате поджога здание сгорело полностью, жертв удалось избежать. По данному факту ведется расследование.