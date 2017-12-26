Собянин посетил родильный дом № 4 на улице Новаторов

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Сергей Собянин заложил капсулу на месте строительства неонатального центра роддома №4. Кроме того, мэр Москвы поздравил родителей родившегося в этом учреждении трехсоттысячного ребенка и вручил им подарочный набор.

Сергей Собянин заложил камень в строительство неонатального центра на территории родильного дома №4 на улице Новаторов. Об этом сообщает агентство "Москва".

"Мы продолжаем развивать родовспоможение, начали строить здесь, на вашей площадке, неонатальный центр, сегодня заложен первый камень, и площади вашего роддома практически удвоят. Надеюсь, после этого вашему роддому будет присвоен статус перинатального центра, и это будет один из самых лучших перинатальных центров не только Москвы, но и страны", - сказал Собянин.

Мэр также отметил, что в роддоме родился трехсоттысячный ребенок. Онн поздравил семью новорожденного и вручил им подарочный набор — детское белье, одежду, вещи, необходимые для ухода за новорожденным.