Обратившейся к Путину девушке из Апатитов удалили опухоль

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Дарье Стариковой из Апатитов, которая в ходе "Прямой линии" пожаловалась президенту Владимиру Путину на несвоевременное лечение рака, полностью удалили опухоль. Девушке предстоит еще реконструктивная операция.

Онкобольной пациентке Дарье Стариковой из Апатитов, которая в ходе "Прямой линии" обратилась за помощью к президенту России Владимиру Путину, полностью удалили опухоль в Москве, сообщает ТАСС.

"Такого типа операции для научно-исследовательского онкологического института имени Герцена обычные. Никакого чуда, надо просто работать", - отметил врач.

Через несколько месяцев девушке предстоит перенести вторую операцию. Она еще долгое время будет находиться под наблюдением врачей, учитывая состояние организма и сложность проведенной операции. Тем не менее Старикова хочет встретить Новый год с семьей.

"Я хочу поблагодарить за то, что Владимир Владимирович подарил мне волшебника Андрея Дмитриевича - человека, который спас мне жизнь, подарил вторую жизнь, надежду на будущее. Для меня это самый большой подарок в жизни. Чувствую я себя прекрасно, по сравнению с тем, что было в тот момент, когда я только поступила. А данный момент я планирую поехать домой на новый год, провести время со своей семьей, с дочкой", - рассказала девушка.

15 июня Старикова в ходе "Прямой линии" рассказала, что ей поздно был поставлен диагноз рака четвертой стадии, до этого ее долго лечили от остеохондроза. 16 июня она была госпитализирована после обострения и открывшегося кровотечения в реанимацию больницы Кировска Мурманской области. После этого ее отправили в Мурманскую областную больницу, а оттуда - в Москву.

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