Более тысячи спасателей обеспечат безопасность на Новый год в Москве

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Столичные спасатели будут обеспечивать пожарную безопасность во время новогодних мероприятий в столице. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Москвы. В частности, в новогоднюю ночь спасатели на коньках организуют патрулирование крупных катков в столичных парках.

Свыше тысячи спасателей будут обеспечивать пожарную безопасность во время новогодних мероприятий в столице. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе МЧС Москвы.

"Во время проведения новогодних мероприятий на 361 объекте города Москвы планируется задействовать более 400 сотрудников столичного МЧС, 629 добровольных пожарных и 23 единицы пожарно-спасательной техники, в том числе катер поисково-спасательной службы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в новогоднюю ночь спасатели на коньках организуют патрулирование крупных катков в столичных парках. Нести необычное дежурство будут 30 спасателей на ледовых площадках в Парке Горького, ВДНХ и в "Сокольниках".

Кроме того, 6 и 7 января в рамках празднования Рождества Христова спасатели возьмут на контроль 472 объекта религиозного культа. В частности, основные мероприятия должны пройти в Храме Христа Спасителя, Новодевичьем монастыре и Богоявленском соборе.