Метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь

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Московское метро и МЦК будут работать всю ночь 31 декабря. Такое поручение дал мэр столицы Сергей Собянин.

Сергей Собянин поручил организовать круглосуточное дежурство всех служб в новогодние праздники. Об этом он сообщил в ходе совещания по оперативным вопросам, передает агентство "Москва".

"Прошу всех работать в оперативном режиме, в круглосуточном режиме, обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры города. МЦК и метро в новогоднюю ночь должны работать круглосуточно", - отметил Собянин.

Он напомнил, что в праздничные дни в городе состоятся сотни мероприятий, которые посетят миллионы людей, как москвичи, так и гости столицы.