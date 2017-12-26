В Уфе из ледового плена вызволили ручного оленя-беглеца

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Уфимские спасатели не дали утонуть оленю. По сообщению очевидца, который обратился в Службу спасения, животное перебиралось через реку, но провалилось под лед и не смогло самостоятельно выбраться.

Спасатели освободили из ледового плена оленя в поселке Козарез в пригороде Уфы, сообщила пресс-служба Службы спасения. Сигнал о том, что животное при переходе реки Белой проломило своим весом лед и провалилось в холодную воду, поступил от очевидца.

"Понаблюдав за животным, мужчина понял, что самостоятельно "рогатый" не спасется, и тогда он обратился за помощью к профессионалам", - говорится в сообщении на сайте службы. Спасатели быстро вытащили провалившегося под лед бедолагу.

Автор фото: пресс-служба Службы спасения

"Сотрудники ПСО отметили, что животное выглядит абсолютно ручным: людей не боится, позволяет себя гладить, не кидается, не ведет себя агрессивно; скорее всего, олень сбежал из чьего-то хозяйства. На это указывает и то, что он даже не собирался никуда бежать - придя в себя, "рогатый" практически не двигался с места, как будто ждал, что за ним кто-то придет", - рассказали в службе.

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