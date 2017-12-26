В Кремле предложили проверить призывы к бойкоту выборов

Теги: Политика песков выборы 2018

Неучастие в президентских выборах-2018 одного из возможных кандидатов никак не скажется на легитимности и не снизит явку. Что касается призывов к бойкоту выборов, то это подлежит скрупулезному изучению на предмет противоречия законодательству, считают в Кремле.

В Кремле не считают, что неучастие в президентских выборах одного из возможных кандидатов по законным основаниям может повлиять на легитимность выборов, передает РИА Новости.

"Безусловно, неучастие одного из желающих стать кандидатом в связи с тем, что его случай не попадает под законодательство, никоим образом не может повлиять на легитимность выборов", - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кроме того, призывы к бойкоту президентских выборов в 2018 году, по словам спикера Кремля, следует скрупулезно изучить на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству.

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