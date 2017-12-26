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Реализация ряда важнейших градостроительных проектов завершена в Москве в 2017 году. Об этом сообщили на заседании президиума столичного правительства.

В столице в 2017 году завершен ряд важнейших градостроительных проектов. Об этом сообщил в ходе совещания по оперативным вопросам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает агентство "Москва".

"Среди знаковых объектов этого года, конечно же, парк "Зарядье". Это уникальный парк, в нем применено множество уникальных технологий: больше половины парка расположено на крыше зданий, самая крупная парковка в центре города на 430 мест, строится филармония, ввод которой мы ожидаем в 2018 году. Несмотря на то, что парк был открыт осенью, его посетили 2,5 миллиона человек только в сентябре. Киноконцертный зал, мы надеемся, будет мирового уровня, вместимость зала с учетом амфитеатра - почти 4 тысячи мест, звук мирового уровня. На следующий год было поручение мэра Москвы провести урбанистической форум на территории парка "Зарядье" и мы, без сомнения, справимся с этим", - сказал Хуснуллин.

Он также отметил, что еще одним знаковым объектом ввода является стадион "Лужники". По его словам, спортивная инфраструктура города полностью готова к встрече чемпионата мира по футболу.

"Все заявленные объекты построены: три крупных стадиона и девять тренировочных полей. Кроме этого, мы в 2018 году ожидаем стадион "Динамо", это не только стадион, но и комплекс спортивных объектов", - заключил Хуснуллин.