Путин выразил соболезнования президенту Филиппин из-за жертв тайфуна

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Владимир Путин выразил соболезнования Родриго Дутерте в связи с жертвами и разрушениями, вызванными тайфуном "Винта". В результате последствий стихии на юге Филиппин погибли как минимум 200 человек.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему коллеге из Филиппин Родриго Дутерте в связи с жертвами и разрушениями, вызванными тайфуном "Винта". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и значительными разрушениями, вызванными тайфуном "Винта", а также масштабным пожаром, произошедшим в Вашем родном городе Давао. Особенно трагично, что эти бедствия произошли в канун светлого праздника Рождества Христова", - отметил Путин.

Кроме того, российский лидер попросил передать от него слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В результате оползней и наводнений, которые были вызваны тайфуном "Винта" на юге Филиппин, погибли как минимум 200 человек.