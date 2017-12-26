Опознаны все погибшие в ДТП с автобусом в Москве

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В связи со страшным ДТП у станции метро "Славянский бульвар" накануне в Москве отменены все театрализованные представления и концерты фестиваля "Путешествие в Рождество". Накануне в результате аварии погибли 4 человека, 11 получили травмы, 9 человек остаются в больницах. Госпитализирован и сам водитель. Накануне он уже рассказал следователям, что автобус сам начал движение, а тормоза не сработали. Тем временем, эксперты установили личности всех погибших.

Утром во вторник после диагностики из гаража Одинцовского автопредприятия на маршруты выехали 209 автобусов. Ещё около 10 машин из-за различных технических неисправностей были направлены на ремонт. Как говорят, механики это вполне стандартная статистика. Парк работает в штатном режиме, передает "ТВ Центр".

Для диагностики полностью исправного автобуса достаточно несколько минут, утверждают специалисты. Механик осматривает салон, проверяет трансмиссию, двигатель. В это время водитель по команде начинает тестировать тормозную систему и рулевое управление.

Несмотря на то, что автобус, сбивший людей в подземном переходе, принадлежит подмосковному автопарку, этой ночью и в столице весь подвижной состав прошёл углубленную диагностику. Внеплановую проверку восьми тысяч машин сразу после трагедии распорядился провести Сергей Собянин.

"Мы находимся в зоне диагностики. Она работает круглосуточно. Эти работы мы проводим при всех видах технического обслуживания. Зона оснащена современным оборудованием, позволяет проверять все системы автобуса. Ну и соответственно те системы, которые влияют на безопасность дорожного движения. То есть тормозные системы, пневматические и рулевое управление", - рассказывает заместитель генерального директора ГУП "Мосгортранс" Алексей Дунин.

Тем временем в Одинцово уже прибыли представители холдинга, который производит ЛИАЗ, - такие автобусы составляют основу этого автопарка. Машина, попавшая в ДТП, была собрана в 2016 году. За время работы на линии выработала только 10% имеющегося ресурса пробега. Автобус оснащён автоматической коробкой передач. И как утверждают конструкторы, у водителя было пять способов остановить движение.

Водитель Виктор Тихонов был полностью подготовлен к управлению этой моделью, заверяют в автопарке. Сначала прошёл обучение, затем стажировался на маршруте, затем сдавал зачёт специальной комиссии. В день аварии он провёл за рулём около полутора часов, успел доехать от "Сколково" до станции метро "Славянский бульвар" и развернуться. Вероятность переутомления руководство предприятия отрицает.

"Предыдущая смена у него закончилась в 19:30. И он выехал в час дня на следующий день. Достаточное время для отдыха. Он сделал всего один рейс, потому что он вышел во вторую смену", - сообщил директор Одинцовского пассажирского автотранспортного предприятия Николай Катырин.

Коллеги Виктора Тихонова отмечают его высокий профессионализм: 30 лет за рулём. За последние пять - ни одной аварии.

Определить причины случившегося наверняка помогут камеры, установленные в салоне. Первым накануне днем внутрь зашёл Илья. Вспоминает: заплатил за проезд, прошёл в середину салона, занял место. После этого зашли ещё три пассажира. После аварии он пролетел через весь салон в сторону салона водителя.

"Что-то дёрнулось. Это был резкий рывок. Это не было похоже на то, что водитель нажал на газ. Скорее, что-то сломалось. Потому что так быстро нажать на газ человеку не под силу, я думаю. И автобус начал быстро набирать скорость", - рассказывает он.

Илья сейчас в больнице. Всего в медучреждениях сейчас остаются 9 пострадавших. Водитель автобуса пока также в больнице. Следователи приступят к его допросу, как только врачи дадут разрешение.

"Следствием рассматриваются различные версии случившегося, проверяются слова водителя о неисправности тормозной системы автобуса. К настоящему моменту изъята и изучается вся необходимая документация и записи с камер видеонаблюдения. Назначены судебно-медицинские, судебно-технические экспертизы, проведен дополнительный осмотр места происшествия", - рассказала представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова

К утру рабочие завершили ремонт в подземном переходе. Со вчерашнего вечера десятки людей несут к месту трагедии цветы.

Егор Киселев, Евгения Карих, Дмитрий Шаракин, Сергей Мещеряков. "ТВ Центр".