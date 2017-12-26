Москвички будут получать в роддомах наборы для ухода за новорожденными

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Новый неонатальный центр появится на юго-западе Москвы, на территории четвёртого роддома. Клиника имеет все шансы стать одной из лучших не только в столице, но и в стране! Об этом сообщил Сергей Собянин. Мэр Москвы заложил капсулу на месте строительства будущего здания.

Анастасия Лебедева, сама того не подозревая, вошла в историю 4 роддома. 25 декабря она стала мамой девочки, которая стала трехсоттысячным ребенком, появившимся на свет в этих стенах. К новорожденной Сергей Собянин приехал с подарками, передает "ТВ Центр". Это — самый необходимый набор для ухода за малышами. С нового года он станет объемней. С таким комплектом можно будет точно забыть про предродовую суету.

Профиль 4-го роддома - один из самых сложных. Здесь выхаживают детей с различными патологиями. Но высокий профессионализм врачей и современное оборудование - залог хорошей статистики.

В 2019 году на территории роддома откроется неонатальный центр. Сергей Собянин во вторник вложил послание в капсулу, которую строители скоро заложат в фундамент нового здания.

Неонатальный центр создается для малышей, которые нуждаются в специальном уходе и лечении. Новый пятиэтажный корпус будет рассчитан на 76 коек. Но самое главное - в условиях реанимации будет возможно пребывание мамы с ребенком. Такой подход, уверены врачи, значительно улучшит результаты выхаживания. На базе центра откроется и консультативно-диагностический центр.

Сергей Собянин также вручил благодарности врачам роддома за высокий профессионализм и внедрение новых технологий в выхаживании детей.

Екатерина Гоголева, Андрей Талалай, Алексей Комаров и Михаил Федоров. "ТВ Центр".