В Москве скончался один из основателей рунета Валерий Бардин

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Один из создателей российского сегмента интернета Валерий Бардин скончался в Москве. Причиной смерти 63-летнего программиста стало онкологическое заболевание.

В Москве после тяжелой болезни в возрасте 63 лет скончался один из отцов-основателей российского сегмента интернета Валерий Бардин, сообщает ТАСС.

По словам жены программиста, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Бардин принимал участие в создании советской операционной системы ДЕМОС, первых в России интернет-провайдеров "Демос" и "Релком". А Институт атомной энергии имени Курчатова, в котором он работал много лет, стал одним из первых в России, кого подключили к интернету.

В 2017 году ушли из жизни такие первопроходцы российского интернета как Антон Носик и Андрей Чернов.