Собянин: семьи погибших и пострадавших в ДТП на западе Москвы получат компенсации

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Семьям погибших в ДТП с участием автобуса у станции метро "Славянский бульвар", а также пострадавшим в результате аварии, будут выплачены компенсации. Такое поручение дал мэр столицы Сергей Собянин.

Всем семьям погибших и пострадавших в результате этой аварии - выплатят компенсации. Такое поручение дал Сергей Собянин во время совещания по оперативным вопросам, передает "ТВ Центр".

Также мэр столицы заявил, что необходимо усилить контроль за автобусными пассажирскими перевозками в городе. Это связано в том числе с приближающимися праздниками. Подготовка к новогодним и рождественским мероприятиям стала ещё одной темой совещания.

"У нас в праздничные дни намечены сотни мероприятий. На площадках Москвы будут сосредотачиваться миллионы людей - и москвичи и гости столицы. Поэтому прошу всех работать в оперативном режиме, в круглосуточном режиме, обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры города. МЦК и метро в новогоднюю ночь должны работать круглосуточно", - сказал Собянин.