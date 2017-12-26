В России провели испытательный пуск баллистической ракеты "Тополь"

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В Минобороны заявили, что на полигоне "Капустин Яр" проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М "Тополь". Его целью стало испытание перспективного боевого оснащения российских баллистических ракет.

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М "Тополь" на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет. В ходе испытания получены экспериментальные данные, которые будут использованы в интересах разработки эффективных средств преодоления ПРО и оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что испытательные трассы и измерительный комплекс на полигоне "Капустин Яр" позволяют испытывать в интересах РВСН и ВМФ боевое оснащение, которое способно преодолевать систему ПРО во всем диапазоне возможных условий его доставки к целям.