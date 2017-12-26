В столице организовано круглосуточное дежурство всех служб в новогодние праздники

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Все аварийные службы Москвы готовы к работе в зимний период. В новогодние праздники их работа будет организована в круглосуточном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

В период новогодних и рождественских праздников для обеспечения безаварийной работы служб городского хозяйства, в том числе при возникновении экстренных ситуаций, организовано круглосуточное дежурство всех служб. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

В Москве приняты меры по организации бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства, а также по обеспечению безопасности при проведении праздничных мероприятий. Все аварийные и оперативно-выездные бригады укомплектованы материалами и техникой для проведения, в случае необходимости, аварийно-восстановительных работ.

Запас системы энергоснабжения столицы позволят стабильно и бесперебойно обеспечивать жителей города теплом при температуре до минус 30-40 градусов. Кроме того, в Москве усилили контроль за содержанием и уборкой снега в местах массового пребывания населения, в первую очередь - пешеходных зон и объектов зимнего отдыха.

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