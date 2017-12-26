ЦИК разрешил Собчак начать сбор подписей в свою поддержку

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ЦИК разрешил кандидату в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Ксении Собчак открыть избирательный счет. После этого телеведущая сможет начать сбор подписей в свою поддержку.

Центризбирком рассмотрел документы выдвинутой кандидатом в президенты России от партии "Гражданская инициатива" телеведущей Ксении Собчак и разрешил ей открыть избирательный счет. Об этом сообщает РИА Новости.

"Разрешить кандидату на должность президента России Ксении Анатольевне Собчак открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда в дополнительном офисе ПАО Сбербанк", - говорится в постановлении, принятом ЦИК.

Отмечается, что после открытия счета Собчак сможет начать сбор подписей в свою поддержку. Выдвиженцам непарламентских партий для регистрации кандидатом в президенты предстоит собрать не менее 100 тысяч подписей, при этом на один регион может приходиться не более 2,5 тысяч.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

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