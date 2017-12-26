Туроператор "Сто морей" сообщил о прекращении деятельности

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Туристический оператор "Сто морей" объявил о прекращении деятельности. Как стало известно, возмещение средств по оплаченным турам будет произведено страховой компанией "Якорь".

Столичный туроператор "Сто морей" сообщил о приостановке деятельности в связи с невозможностью исполнять свои обязательства. Об этом сообщает во вторник "МИР24".

"По независящим от нас обстоятельствам, да и как часто бывает в нашей суровой жизни, ООО "Сто морей" наткнулось на огромнейшие сложности и преграды, которые просто не дают ни малейшей возможности на дальнейшее функционирование нашей компании. Тем самым мы должны прекратить нашу деятельность", – говорится в сообщении туркомпании.

Возмещение денежных средств по уже оплаченным турам будет произведено страховой компанией "Якорь".

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