Минфин предлагает объединить ФК "Открытие", "Бинбанк" и "Промсвязьбанк"

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Банк ФК Открытие", "Бинбанк" и "Промсвязьбанк", санируемые через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), следует объединить, а в дальнейшем сделать объединенный банк публичным, предложили в Минфине России.

Минфин выступает за объединение банка ФК Открытие", "Бинбанка" и "Промсвязьбанка", об этом ТАСС сообщил замминистра финансов России Алексей Моисеев.

"Есть идея, в целом правильная: все-таки называется Фонд консолидации банковского сектора. По идее в рамках идеологии этой консолидации остальные банки тоже должны присоединяться (к "ФК Открытие" - прим. ред.). Но тогда банк становится очень большой и продать стратегу очень сложно. Я считаю, что правильный выход – IPO", - заявил он.

Моисеев отметил, что конечное решение будет за Центробанком. До объявления о санации "Промсвязьбанка" об объединении "Бинбанка" и ФК "Открытие" говорил первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин.

В августе и сентябре Центробанк объявил о санации ФК "Открытие" и "Бинбанка", в декабре – "Промсвязьбанка". Санация проходит через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), созданного ЦБ.

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