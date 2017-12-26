Спорткомплекс "Олимпийский" продан с молотка

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Группа "Альянс" продала спорткомплекс "Олимпийский" компании "Киевская площадь". Теперь внешний и внутренний вид здания будут изменены, а площадь увеличена до 300 квадратных метров.

Спорткомплекс "Олимпийский" в Москве продан группой "Альянс" компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева. Они планируют изменить внешний и внутренний вид здания, пишет "Русская планета".

Сделку закрыли в декабре 2017 года. Ее сумма не называется.

Инвестиции нового владельца в комплекс составят от 300 до 400 миллионов долларов.

В 2019 году "Олимпийский" закроют на двухлетнюю реконструкцию. Его площадь увеличится с 213 тысяч квадратных метров до 300.