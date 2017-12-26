Суд не смог вынести решение о лишении водительских прав певицы Юлии Началовой

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Суд Дорогомиловского района Москвы не смог вынести решение о лишении певицы Юлии Началовой водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования. Адвокат заявил ряд ходатайств, часть из которых была удовлетворена. В частности, на заседании 22 января будет допрошен инспектор ДПС, составивший протокол.

Суд Дорогомиловского района Москвы не смог принять решение о лишении водительских прав певицы Юлии Началовой. Об этом сообщило издание "Газета.Ru" со ссылкой на информированный источник.

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль певицы в темное время суток около двух недель назад. Она отказалась проходить освидетельствование на алкотестере. За отказ от медосвидетельствования ей может грозить лишение прав на срок от полутора до двух лет.

В ходе судебного заседания адвокат Началовой заявил ряд ходатайств, часть из которых была удовлетворена. В частности, судья согласился с необходимостью допроса инспектора ДПС, составившего протокол. Он должен явиться на заседание суда 22 января. Ожидается, что на этом заседании будет принято окончательное решение в отношении певицы.