Силуанов предложил сохранить прежние условия амнистии капитала

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Амнистия капитала должна пройти на тех же условиях, что и в 2016 году. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

Глава Минфина Антон Силуанов считает, что условия амнистии капитала следует сохранить. Об этом сообщает "Газета.Ru".

"На мой взгляд, если мы будем готовить законодательство по продолжению амнистии в нынешних условиях, то условия должны быть идентичны тем, которые были в 2016 году", - сказал министр.

Президент России Владимир Путин накануне выступил за продление амнистии капитала. Как рассказали во вторник в Кремле, эту инициативу предстоит еще оформить и формализовать.