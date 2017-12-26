Путин: правительство решило все стоявшие перед экономикой задачи

Теги: путин правительство Экономика

Правительство за последние пять лет сделало больше, чем было возможно, по сути, решило все стоящие перед экономикой страны задачи. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с кабмином. Он отметил, что Россия добилась рекордно низкой инфляции за всю свою историю.

Президент России Владимир Путин во вторник поблагодарил правительство за работу в течение последних пяти лет. "Это были годы сложные и для страны, и для тех, кто каждый на своем месте должен был обеспечить непрерывное развитие, преодоление сложностей, возникших в мировой и российской экономике. Но должен сказать, что правительство России сделало не только все возможное, но, на мой взгляд, и более того. По сути, вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы", - приводит слова главы государства ТАСС.

Путин, в частности, отметил, что Россия добилась минимальной инфляции за всю свою историю. "Мы добились минимальной за всю российскую историю инфляции, что, без всяких сомнений, является достижением последних лет и дает все основания полагать, что этот макроэкономический фундамент, который создан за последние годы, будет хорошей основой для дальнейшего развития экономики", - сказал президент.

Между тем, Путин потребовал от правительства обязательно выдержать планы по росту зарплат бюджетников. "Нам нужно будет обязательно выдержать те параметры по уровню заработной платы, которые достигнуты в последнее время и окончательно должны быть достигнуты в 2018 году в бюджетной сфере - имею в виду преподавателей школ, высших учебных заведений, врачей, вообще область здравоохранения и все, что мы делали в этой сфере за последние годы", - заявил он.

Читайте также:

Путин: российская экономика преодолела спад

Глава Минфина дал прогноз по инфляции