Участники Общероссийской елки спросили Путина об оппозиции

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Президент России Владимир Путин пообщался с детьми на Соборной площади в Кремле, где проходит Общероссийская елка. У главы государства, в частности, спросили о его отношении к оппозиции. Путин ответил, что относится положительно к здравой оппозиции.

Президент России Владимир Путин пообщался с детьми, пришедшими на Общероссийскую елку на Соборной площади в Кремле. Как сообщил ТАСС, один из школьников спросил у главы государства, как он относится к оппозиции.

"Положительно. К здравой", - сказал Путин.

Также детям удалось выяснить у президента, что управлять такой страной как Россия не трудно, его любимый город - это Санкт-Петербург, день рождения он отмечает с коллегами и друзьями. Кроме того, глава государства признался, что Дед Мороз исполняет некоторые его желания.

На прощание Путин сфотографировался с детьми и сообщил, что направляется в Дом правительства. Детям он пожелал счастья и успехов и поздравил их с Новым годом.